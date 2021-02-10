Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Варвару Грачеву (5:7, 6:2, 6:2) во втором круге турнира Большого шлема Australian Open.

Матч между россиянками длился более двух часов и закончился победой Кудерметовой. Победительница допустила за три сета четыре двойные ошибки, выполнила семь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Кудерметова второй раз за карьеру вышла в третий круг турнира Большого шлема. Ранее в 2019 году она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».

В третьем круге Кудерметова может встретиться с сеяной под вторым номером Симоной Халеп, если румынке удастся обыграть Айлу Томлянович.

Напомним, ранее мужская сборная России победила в командном турнире ATP Cup.