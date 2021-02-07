Сборная России по теннису выиграла командный турнир ATP Cup
Сборная России по теннису обыграла команду Италии в финальном поединке на командном турнире ATP Cup в Австралии.
Победу российской сборной принесли Даниил Медведев и Андрей Рублев, обыгравшие своих соперников в очных встречах. За весь турнир они оба не проиграли ни одного матча.
It's finally yours, #TeamRussia #ATPCup | @ABCBullion pic.twitter.com/tYe5u8iti7— ATPCup (@ATPCup) February 7, 2021
Благодаря этим победам сборная России добилась итоговой победы на турнире ATP Cup.
Это первое чемпионство российской сборной с 2008 года в командных соревнованиях. В последний раз в подобных турнирах побеждали теннисистки сборной России на Кубке Федерации.
Напомним, ранее в полуфинале россияне обыграли команду Германии со счетом 2:1.Спорт
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