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Сборная России по теннису выиграла командный турнир ATP Cup

11:35, 07.02.2021 1
Сборная России по теннису выиграла командный турнир ATP Cup
Фото: twitter.com/ATPCup

Сборная России по теннису обыграла команду Италии в финальном поединке на командном турнире ATP Cup в Австралии.

Победу российской сборной принесли Даниил Медведев и Андрей Рублев, обыгравшие своих соперников в очных встречах. За весь турнир они оба не проиграли ни одного матча.

Благодаря этим победам сборная России добилась итоговой победы на турнире ATP Cup.

Это первое чемпионство российской сборной с 2008 года в командных соревнованиях. В последний раз в подобных турнирах побеждали теннисистки сборной России на Кубке Федерации.

Напомним, ранее в полуфинале россияне обыграли команду Германии со счетом 2:1.

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