Власти Казани проверят наличие вывесок на двух языках на улице Баумана

Фото: Илья Репин

Вице-мэр Казани Денис Калинкин поручил проверить вывески в городе на наличие двух языков. Особенно следует проверить улицу Баумана как главную пешеходную улицу города.

Провести подобную проверку предложила председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казгордумы Гузель Сагитова.

Фото: Илья Репин (архив)

Она также считает, что в Год родных языков и народного единства Казани необходимо провести всероссийскую конференцию по теме сохранения языков, сообщается на сайте мэрии Казани.

Кроме того, Сагитова предложила проводить в Казани дни, посвященные разным языкам. Столице РТ не хватает образовательных мероприятий, посвященных Году родных языков, добавила она.