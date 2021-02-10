Тренер «Зенита» Семак выступил против сокращения РПЛ до 12 команд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об идее сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд. По его словам, такое решение приведет к гибели футбола в некоторых регионах страны.

«Я против. Абсолютно не вижу в этом смысла. Если лимит введен для популяризации футбола, то тут эта популяризация уменьшается — количество российских футболистов, которые могут играть, сократится с уменьшением количества команд. Плюс во многих городах футбол просто погибнет», — сказал Семак.

Фото: vk.com/zenit

При этом рулевой «Зенита» отметил снижение общего уровня футбола в РПЛ. Семак считает, что сокращение лиги не решит никаких проблем.

«Не думаю, что сокращение лиги до 12 команд решит какие-то проблемы, учитывая нашу инфраструктуру, географическое положение. Если мы хотим развивать футбол, значит, мы его развиваем, используя максимальное количество команд. Но если мы хотим добиваться результатов, нужно идти по другому пути», — прокомментировал Семак.

Напомним, недавно СМИ опубликовали новый проект по сокращению РПЛ до 12 команд. На данном этапе рассмотрения проект не имеет назначенных сроков.



Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уже заявил, что он против идеи сокращения числа участников РПЛ. Также против новой реформы выступил президент «Урала» Григорий Иванов.