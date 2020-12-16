Число мигрантов в России снизилось в два раза
За год Россия лишилась половины мигрантов. Сейчас их количество составляет около 6,3 миллиона, сообщили в МВД РФ.
При этом разрешение на временное проживание на территории России и вид на жительство есть только у миллиона человек. Большинство трудовых мигрантов работают по патентам, передает «РИА Новости».
Ранее Минстрой РФ разработал предложения по упрощению въезда на территорию страны для трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках.
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