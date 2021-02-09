Пробки в Казани достигли 8 баллов
Во вторник вечером в Казани в очередной раз затруднено движение. Пробки в городе достигли уровня в 8 баллов.
Проблемы с трафиком наблюдаются как в центре, так и в других районах.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы образовались на улице Баки Урманче, проспекте Победы, Оренбургском тракте, улицах Рихарда Зорге, Ломжинской и Юлиуса Фучика.
Традиционно стоят улицы Вишневского, Аделя Кутуя, Николая Ершова и Космонавтов. В Дербышках заметная пробка мешает движению на улице Мира.
Замедлено движение на улицах Тэцевской, Максимова и Петра Витера. Есть пробки на улице Декабристов.
Улицы Право- и Левобулачная, Саид-Галеева, Московская и Пушкина тоже стоят.
Напомним, сегодня днем в Казани на перекрестке улиц Вишневского и Островского образовалась крупная пробка из-за поломки светофора. Оказалось, что в столице Татарстана из-за холодов стали происходить поломки светофоров. В социальных сетях и «Народном контроле» появилась целая серия жалоб на подобные случаи.
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