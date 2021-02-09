Главу фермерского хозяйства в Татарстане обвиняют в хищении 5,5 млн рублей

В Татарстане обвиняют в мошенничестве 45-летнего главу «КФХ Караганов М.В.»: по версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы он похитил бюджетные средства, которые ему выделили на развитие животноводческой фермы.



Обвиняемый подал заявку на участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Татарстан на 2017—2020 годы» и предоставил бизнес-план, в котором были ложные сведения о планируемом приобретении 100 нетелей мясной породы на сумму 9,3 млн рублей. 5,5 млн из них должны были составить средства программы.

В конкурсе обвиняемый победил и составил ложные договоры с одним из КФХ о купле-продаже нетелей. По схеме, животные не покупались, а деньги после перечисления в КФХ возвращались мужчине.

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Обвиняемый признал свою вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили в суд, сообщает Следком России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подозревают депутата в присвоении почти 2 млн рублей из бюджета — обвиняемый указывал ложные цены в проектной документации по строительно-монтажным работам.

Маргарита Головатенко