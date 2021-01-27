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В Татарстане депутата подозревают в присвоении почти 2 млн рублей из бюджета

16:15, 27.01.2021
В Татарстане депутата подозревают в присвоении почти 2 млн рублей из бюджета
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подозревают в мошенничестве 62-летнего депутата Совета Алабердинского сельского поселения Тетюшского района. Установлено, что летом 2019 года организация заключила с обществом с ограниченной ответственностью контракт по благоустройству пруда в городе Тетюши. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Как сообщает СК РФ по РТ, подозреваемый приобрел необходимые для строительно-монтажных работ профилированный брус и резиновое покрытие по цене заведомо ниже установленной в документации. В счетах для заказчика же были указаны завышенные цены. Так, при сдаче работ подозреваемый присвоил 1,7 млн рублей из бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что двоих казанцев обвиняют в мошенничестве и фальсификации реестра юрлиц и хищении прав.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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