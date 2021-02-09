Казанцы смогут оформить разрешительную документацию через госуслуги РФ

Жители Казани в этом году смогут оформить разрешительную документацию в электронном виде — через портал госуслуг РФ. Эта возможность позволит получать разрешения гораздо быстрее. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.



Граждане могут оформить документацию ряда ведомств: от Росавиации можно воспользоваться сервисами учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, от Роскомнадзора — зарегистрировать СМИ, от Минпромторга — получить разрешительные документы и лицензии на импорт и экспорт отдельных видов товаров.

По этим услугам в год граждане обращаются более 35 тысяч раз. Теперь процесс упрощается не только для заявителей, но и для ведомств — по расчетам Минцифры РФ, электронные обращения позволят сократить до 70 тысяч ежегодных личных обращений в органы власти.

Так, беспилотное воздушное судно теперь можно поставить на учет меньше чем за 30 минут. Получить разрешение на экспорт можно до 10 рабочих дней — раньше срок составлял 15 дней. Еще одно преимущество оформления документации в электронном виде — возможность получения ведомствами информации из электронного реестра о выданных разрешениях исключает возможность подделки.

Фото: pixabay.com

Сайт госуслуг России продолжает пополняться новыми опциями. Так, с 1 февраля заработала специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого форма была запущена в тестовом режиме.

Маргарита Головатенко