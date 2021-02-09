Автоинспекторы Татарстана спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с моста

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Сотрудники ГИБДД по РТ спасли мужчину, который стоял на краю моста и, по предварительным данным, хотел спрыгнуть. Его заметили старший лейтенант полиции Динара Ганиева и лейтенант полиции Руслан Харисов, сообщает пресс-служба МВД по республике.



30-летний житель Башкортостана стоял на мосту у въезда в Челны. Автоинспекторам удалось вступить с мужчиной в диалог и отговорить его от необдуманного поступка.

Инспекторы передали мужчину сотрудникам МЧС для оказания помощи, предварительно убедившись, что его здоровью ничего не угрожает.

Только в январе в Татарстане произошло несколько случаев, когда сотрудники ГИБДД оказывали помощь тем, кто в этом нуждался. Так, инспекторы ДПС спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях на обочине проезжей части.

Несколько раз инспекторы помогали женщинам. Так, инспекторы помогли доставить беременную женщину с сильными болями в животе в больницу — за помощью к ним обратился ее муж, в машине которого она находилась. Похожая ситуация произошла чуть позднее в Челнах — инспекторы помогли рожающей женщине быстро добраться до роддома.

Маргарита Головатенко