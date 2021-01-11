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В Татарстане на трассе спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях

15:56, 11.01.2021
В Татарстане на трассе спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях
Фото: ГИБДД по РТ

В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях. Инцидент произошел на 13 км автодороги Набережные Челны — Сарманово в Тукаевском районе РТ, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Наряд ДПС обратил внимание на мужчину, стоящего на коленях на обочине проезжей части и пытающегося остановить проезжающие мимо автомобили. По словам мужчины, он направлялся пешком в один из населенных пунктов, но по пути следования у него закончились силы.

Полицейские отогрели мужчину в салоне патрульного автомобиля, напоили чаем и отвезли в ближайшую больницу, так как его ноги имели признаки обморожения.

Ранее в Казани инспекторы ГИБДД помогли доставить беременную женщину в больницу.

Происшествия Татарстан
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