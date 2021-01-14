В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД доставили в больницу роженицу

Фото: 16.мвд.рф

В Набережных Челнах инспекторы помогли рожающей женщине быстро добраться до роддома. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Случай произошел еще 9 января. К инспекторам обратился взволнованный водитель автомобиля Hyundai. Он рассказал, что в машине находится его беременная тетя, у которой идут схватки.

Наряд в составе старшего лейтенанта полиции Марата Шайдуллина и старшего лейтенанта полиции Ильдара Хайруллина сообщил о ситуации и решил сопровождать роженицу до ближайшего родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Фото: 16.мвд.рф

Малыш родился через несколько часов. Автоинспекторы приехали на выписку новорожденного. Родителей поздравили и подарили им детское автокресло.



Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Казани родились шесть детей.



Ольга Плешкова