В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД доставили в больницу роженицу
В Набережных Челнах инспекторы помогли рожающей женщине быстро добраться до роддома. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Случай произошел еще 9 января. К инспекторам обратился взволнованный водитель автомобиля Hyundai. Он рассказал, что в машине находится его беременная тетя, у которой идут схватки.
Наряд в составе старшего лейтенанта полиции Марата Шайдуллина и старшего лейтенанта полиции Ильдара Хайруллина сообщил о ситуации и решил сопровождать роженицу до ближайшего родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов.
Малыш родился через несколько часов. Автоинспекторы приехали на выписку новорожденного. Родителей поздравили и подарили им детское автокресло.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Казани родились шесть детей.
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