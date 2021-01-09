В Казани инспекторы ГИБДД помогли доставить беременную женщину в больницу
В Казани инспекторы ГИБДД помогли доставить беременную женщину с сильными болями в животе в больницу. За помощью к ним обратился ее муж, в машине которого она находилась.
Старший лейтенант полиции Руслан Файзеев и лейтенант полиции Вячеслав Колотков оперативно сопроводили автомобиль с беременной до больницы, где женщине оказали медпомощь, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Напомним, в Казани 31 декабря полицейские помогли женщине с 11-месячным ребенком, у которого была температура, доставив их в больницу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым