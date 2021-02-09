«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче на сборе в Турции
«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» (3:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
В составе казанцев дубль оформил полузащитник Хвича Кварацхелия. Еще один гол на счету хавбека Дениса Макарова. За «Нижний Новгород» единственный мяч забил Момо Янсане.
Это был заключительный матч казанской команды на втором сборе в Турции.
Второй гол Квары в ворота «Нижнего Новгорода» pic.twitter.com/Assa1pWhLa— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2021
Отметим, что в воротах «Рубина» все 90 минут встречи провел 17-летний вратарь Никита Янович.
«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» — 3:1 (2:0)
Голы: Кварацхелия (2), Макаров — Момо.
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