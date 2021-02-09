17-летний Янович сыграет в воротах «Рубина» против «Нижнего Новгорода»

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на контрольную игру против «Нижнего Новгорода» в рамках тренировочного сбора в Турции.

С первых минут в воротах казанской команды сыграет 17-летний Янович. Для воспитанника клубной академии эта игра станет дебютной за основной состав «Рубина». При этом Дюпин остался в запасе, а Медведев не попал в заявку на матч.

Также на скамейке запасных игру с «Нижним Новгородом» начнут защитник Бегич и нападающие Костюков и Игнатьев.

Фото: vk.com/fcrk

Прямая трансляция матча состоится на клубном ТВ казанцев и начнется в 11.00 по мск.

Напомним, накануне второй состав «Рубина» уступил в контрольной встрече томской «Томи» со счетом 2:3.