Дореволюционную мечеть «Раджаб» в Казани готовят к реконструкции

В Казани готовят к реконструкции мечеть «Раджаб» — единственный сохранившийся исторический деревянный мусульманский храм столицы РТ. Культовое сооружение дореволюционных лет было признано объектом культурного наследия. «Заводская мечеть начала XX века» относится к достоянию купца Ивана Алафузова.



Как рассказал «Реальному времени» замдиректора по научной деятельности Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев, в мечети уже проводили одну реставрацию, но она была связана с восстановлением минарета, снесенного при закрытии храма в 1930 году. Теперь же предполагается масштабная реконструкция храма.



Фото из акта экспертизы

Сумма работ пока не называется, смета не составлена. Ученые отметили перекосы частей несущих конструкций здания, косвенно свидетельствующих о неравномерных осадках фундаментов; износ бутового фундамента; аварийное состояние элементов сруба, неудовлетворительный вид дощатой облицовки фасада, крыши, окон, дверей, систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожаротушения и сигнализации. Пол иногда идет изгибами, потолок — в трещинах.



История мечети берет начало с 1897 года, когда в существовавшем на тот момент фабричном доме льнопрядильной фабрики Ивана Алафузова для рабочих-татар администрация торгово-промышленного общества устроила молельню, выделив на это 3 тысячи рублей. Тогда на казанских предприятиях в Ягодной слободе работали около 30—40% татар. Для них были открыты и русско-татарские классы при фабрично-заводском училище.



Подробнее об истории храма читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова