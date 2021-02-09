Благодаря экономии еще три многоквартирных дома в Казани вошли в программу капремонта

Благодаря экономии денег при исполнении программы капремонта многоквартирных домов в 2020 году, в программу 2021-го года смогли включить дополнительно еще три дома. Об этом говорится в отчете председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова.

В этом году в Казани запланирован капремонт 236 домов на сумму 2,2 млрд рублей. К этому списку смогли дополнительно включить дома по адресам: Октябрьская, 38, где планируется заменить систему канализации, Восстания, 22а, Мазита Гафури, 7 — в этом доме будет заменено кровельное покрытие.

Фото: kzn.ru

Всего за 3 года в Казани запланировано отремонтировать 724 дома на сумму 6,4 млрд рублей.

Примечательно, что в Набережных Челнах также увеличили количество многоквартирных домов, в которых в текущем году проведут капитальный ремонт. По словам первого заместителя руководителя исполкома автограда Ильи Зуева, в программу капремонта попали 150 жилых зданий. Изначально в списке значилось 134 здания. На капитальный ремонт домов в Набережных Челнах в 2021 году направят 1 млрд 469 млн рублей.



Ольга Плешкова