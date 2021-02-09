Никифоров сообщил, что лауреату премии президента РФ для молодых ученых подарят таунхаус в Иннополисе

Экс-министр связи России, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров сообщил, что сотруднику Университета Иннополис Владимиру Максименко, ставшему лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, подарят таунхаус.

«Мы также решили вручить Владимиру свою часть премии — подарим ему новый таунхаус в поселке «Зион-2», в который он сможет переехать уже во второй половине 2021 года», — написал Никифоров в Instagram.

Вчера стало известно, что кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Премия вручена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.

Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет 5 млн рублей.