Сотрудник Университета Иннополис стал лауреатом премии президента РФ для молодых ученых

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год.

Премия вручена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга, говорится на сайте Кремля.

Владимир Максименко слева. Фото: media.innopolis.university

Имена лауреатов на пресс-конференции объявил помощник президента Андрей Фурсенко. Всего премию получили семь человек. Помимо сотрудника Университета Иннополис это сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии, центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук и центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук.



В прошлом году в списке лауреатов оказалась кандидат биологических наук, заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медицинского университета Марина Ширманова.

Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет 5 млн рублей.