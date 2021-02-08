Исследование: самой высокооплачиваемой вакансией в Казани в феврале стал менеджер по продажам

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Казани в феврале стала вакансия менеджера по продажам. Он сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Такие данные представил сервис «Работа.ру».

При этом будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от 3 лет, знание ФЗ-44 и ФЗ-223, а также уметь вести базу в CRM-системе. При этом работодатели отмечают, что финальный доход будет складываться от фиксированного оклада и процента от продаж.



Доход от 100 тысяч рублей может получать менеджер по выкупу автомобилей с пробегом. В число его обязанностей входит: прием и проведение внешнего осмотра автомобилей, а также заключение договоров купли-продажи. Корпоративное обучение сотрудников — за счет работодателя.

Фото: pxhere.com



В Казани до 100 тысяч рублей сможет зарабатывать и автомеханик. Соискатель должен иметь опыт работы от года, среднее специальное образование и знание устройства автомобиля. Эта работа предполагает сдельную оплату труда, а также график 2/2.



Также в столице Татарстана мебельная фабрика предлагает менеджеру по региональному развитию с опытом работы от 3 лет зарплату от 90 тысяч рублей в месяц. Обязанности: развитие клиентской базы, выполнение плановых показателей, презентация продукта и контроль за поставками. Эта должность предполагает частые командировки и посещение региональных клиентов.



Ранее исследование показало, что большинство казанских пенсионеров хотели бы продолжать работать по специальности — об этом рассказали 62% женщин и 81% мужчин.



Татьяна Леухина