В Казани установят памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову

В Казани установят памятник химику, члену-корреспонденту РАН, ректору КХТИ (ныне КНИТУ-КХТИ) Петру Кирпичникову. Решение об установке памятника было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей РТ, внесших значительный вклад в развитие республики.

Памятник появится перед учебным корпусом «А» (ул. Карла Маркса, 68), где находился рабочий кабинет Кирпичникова. КНИТУ-КХТИ предстоит утвердить на заседании Ученого совета проект памятника и благоустроить сквер на месте его установки. Все работы планируется завершить в 2020 году, к 130-летнему юбилею вуза, сообщается на сайте университета.

Ранее сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску в честь экс-министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова.