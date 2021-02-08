В АТП Татарстана прокомментировали инцидент с автобусом, выехавшим на встречку в Казани

В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с автобусом, который якобы ехал по встречной полосе в Казани. Видео распространилось в социальных сетях.

В ассоциации заметили, что автобус ехал по схеме движения. На видеозаписи с регистратора автобуса виден момент подъезда к перекрестку. Водитель завершал поворот налево на улицу Сахарова с местного проезда по улице Бигичева.

Перевозчики отметили, что водитель автомобиля Skoda Superb сам спровоцировал конфликтную ситуацию, не пропустив автобус.

Ранее в комитете по транспорту Казани рассказали, с какими жалобами жители города обращались на горячую линию в 2020 году. Так, у казанцев были претензии к водителям, которые во время работы разговаривали по телефону или совершали нарушения при посадке и высадке пассажиров.



На прошлой неделе в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с пассажиркой, которую высадили из автобуса в снег. Там провели внутреннюю проверку и показали видео с камер видеонаблюдения в салоне транспорта.

