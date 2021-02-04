В Комитете по транспорту Казани рассказали, с какими просьбами пассажиры звонили на горячую линию

На горячую линию Комитета по транспорту Казани в 2020 году поступило 26,6 тысячи звонков. Чаще всего жители столицы Татарстана звонили с просьбой установить или поправить аншлаги, организовать новые остановки, внести изменения в схему движения маршрутов общественного транспорта и другие.

В комитете заметили, что количество обращений в прошлом году снизилось. В 2019 году на горячую линию позвонили 32,1 тысячи пассажиров.

Диспетчеры принимали благодарности, сообщения о забытых и потерянных вещах в общественном транспорте. Так удалось найти и вернуть владельцам 400 вещей, которые казанцы забыли в автобусе, троллейбусе или метро.

Фото: kzn.ru

Также пассажиры просили провести с некоторыми кондукторами дополнительный инструктаж по активации отложенного пополнения транспортной карты. 192 обращения были связаны с режимом работы общественного транспорта.

Не обошлось и без жалоб. Казанцы обращались на горячую линию с претензиями к водителям, которые во время работы разговаривали по телефону или совершали нарушения при посадке и высадке пассажиров. По каждому обращению была инициирована проверка, на предприятиях с сотрудниками были проведены дополнительные инструктажи. Работники, нарушившие трудовую дисциплину, были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Вчера в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с пассажиркой, которую высадили из автобуса в снег. Там провели внутреннюю проверку и показали видео с камер видеонаблюдения в салоне транспорта.

Татьяна Леухина