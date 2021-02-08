В Татарстане за прошедшие годы затраты на исследования составили 18 млрд рублей

За прошедшие годы внутренние затраты на исследования и разработки в Татарстане достигли отметки в 18 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ. В структуре источников вложений в НИОКР в республике преобладают внебюджетные средства — 74% расходов.

Штатная численность персонала, занимающегося исследованиями и разработками, составляет более 16 тысяч человек, среди них 13,2 тысячи человек — штатные сотрудники, около 3 тысяч — работники, работающие по договорам. Доля исследователей составляет 53,7%, техников — 10,6%, вспомогательный персонал — 35,7%.

Институциональная структура сферы НИОКР представлена 39 научно-исследовательскими учреждениями, 9 проектно-конструкторскими бюро, 36 высшими учебными заведениями, 21 корпоративным НИИ и КБ, а также 24 прочими организациями.

Сегодня стало известно, что кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год.