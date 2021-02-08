В Минобрнауки Татарстана напомнили об отмене школьных уроков в случае сильных морозов

Минобрнауки Татарстана в связи с резким понижением температуры воздуха напомнило о возможности отмены учебных занятий из-за сильных морозов. Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — при минус 25, в 5—9 классах городских школ — при минус 27 градусов, в 10—11 классах сельских школ — при минус 30 градусах, в 10—11 классах городских школ — при минус 32 градусах.

Также в такую холодную погоду запрещено заниматься физкультурой на открытом воздухе.

«Одновременно с этим Министерство образования и науки РТ рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при температуре наружного воздуха -25 градусов и ниже», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: mon.tatarstan.ru

Ранее в КФУ спрогнозировали в Татарстане период длительных холодов, который продлится до 11 февраля, республика находится под воздействием юго-западного атлантического циклона.



Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане минимальная температура воздуха днем составит -22..-27˚С.