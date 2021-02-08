«Рубин» вторым составом проиграл «Томи» в контрольном матче
«Рубин» проиграл томской «Томи» (2:3) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча прошла в закрытом режиме, команда Леонида Слуцкого играла вторым составом. За казанцев голами отметились Игнатьев, реализовавший пенальти, и Климов. У команды Александра Кержакова дубль в свой актив записал Симонян, еще один гол на счету Цикаридзе.
В середине первого тайма голкипер «Рубина» Медведев отбил удар с одиннадцатиметровой отметки.
Завтра основной состав казанцев сыграет контрольную игру против «Нижнего Новгорода».
Напомним, ранее «Рубин» уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3.СпортФутбол
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