«Рубин» проиграл московскому «Динамо» на сборе в Турции
«Рубин» проиграл московскому «Динамо» (2:3) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Бело-голубые первыми открыли счет в самом начале встречи усилиями Шиманьски. Чуть позже «Динамо» удвоило преимущество, гол в свой актив записал Фомин, реализовавший пенальти.
Еще до перерыва Деспотович отыграл один мяч, забив с 11-метрового удара. Во втором тайме форвард казанцев оформил дубль, вновь реализовав пенальти.
В самой концовке встречи нападающий «Динамо» Комличенко прошел с мячом до вратаря «Рубина» и забил победный гол.
«Рубин» — «Динамо» — 2:3 (1:2)
Голы: Деспотович (2) — Шиманьски, Фомин, Комличенко.
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