Команда Загитовой получит 5 миллионов рублей за победу на командном турнире

Команда Алины Загитовой заработала 5 миллионов рублей за победу на командном турнире по фигурному катанию в Москве.

Команда «Красная машина» набрала 2634,95 балла и стала победителем первого розыгрыша Кубка Первого канала.

Второй стала команда «Время первых» (2606,21) с капитаном Евгенией Медведевой. За вторую строчку они заработали 3 миллиона рублей и еще 1 миллион рублей получили за приз зрительских симпатий.

Фото: fsrussia.ru

Сразу после турнира Медведева заявила, что отдаст заработанные призовые на благотворительность.

Напомним, накануне команда Загитовой «Красная машина» стала первым победителем Кубка Первого канала.