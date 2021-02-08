Команда Загитовой получит 5 миллионов рублей за победу на командном турнире
Команда Алины Загитовой заработала 5 миллионов рублей за победу на командном турнире по фигурному катанию в Москве.
Команда «Красная машина» набрала 2634,95 балла и стала победителем первого розыгрыша Кубка Первого канала.
Второй стала команда «Время первых» (2606,21) с капитаном Евгенией Медведевой. За вторую строчку они заработали 3 миллиона рублей и еще 1 миллион рублей получили за приз зрительских симпатий.
Сразу после турнира Медведева заявила, что отдаст заработанные призовые на благотворительность.
Напомним, накануне команда Загитовой «Красная машина» стала первым победителем Кубка Первого канала.СпортФигурное катание
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