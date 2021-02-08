В Кремле заявили, что работают над увеличением размера пенсий

Фото: Илья Репин (архив)

В России для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов было сделано многое, но этого недостаточно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он согласился с тем фактом, что в 90-е годы россияне жили плохо и что сейчас пенсии у них выше.

— И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно, —сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностые.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Черные полосы — мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, пандемия коронавируса, пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что государству следует еще работать и работать в плане пенсионного обеспечения. В одночасье увеличить пенсии невозможно, но руководство страны поэтапно подходит к этому, передает «РИА Новости».



На прошлой неделе правительство России по поручению Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.



Татьяна Леухина