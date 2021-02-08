В Татарстане начальник колонии №5 обвиняется в получении взятки

Начальник свияжской колонии №5 УФСИН по РТ Малик Хуснетдинов обвиняется в неоднократном получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). СУ Следственного комитета РФ по Татарстану утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд.



По версии следствия, в 2018 году начальник колонии договорился с одним из осужденных о проносе в колонию телефона. Через другого осужденного, имевшего доступ на территорию школы колонии, взяткодатель заказывал в интернет-магазине гаджеты, которые затем приобретали его родственники. Они передавали телефоны обвиняемому, который за денежное вознаграждение проносил их в колонию через КПП.

Установлено, что начальник колонии №5 за 160 тыс. рублей незаконно пронес 19 телефонов, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.



Обвиняемый свою вину в содеянном признал. Он заключен под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Хуснетдинов был арестован в августе 2020 года. Сообщалось, что обвинения во взятке связаны с его работой на посту начальника казанской колонии №18, где он работал три года вплоть до апреля 2020-го.

Татьяна Демина