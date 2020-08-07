В Татарстане арестован начальник колонии №5 по делу о взятке
Начальник свияжской колонии №5 УФСИН по РТ Малик Хуснетдинов сегодня предстал перед Приволжским райсудом по подозрению в получении взятки 100 тысяч рублей. По данным «Реального времени», Следком просил отправить его в СИЗО, суд избрал домашний арест.
Источники «Реального времени» сообщают — Хуснетдинов был задержан вчера сотрудниками ФСБ. Дело возбуждено в Приволжском следственном отделе Следкома по РТ. Начальника колонии подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По данным источников, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей за пронос мобильных телефонов. Претензии арестованный не признает.
В Следкоме и УФСБ по РТ данное дело пока не комментируют.
Ранее в Казани отдали под суд бывшего замначальника ИК-2, его обвиняют в организации фиктивной поставки в колонию оборудования за 2 млн рублей.
Справка
Хуснетдинов Малик Саматович
Родился 14 апреля 1981 года в г. Казань
Окончил Казанский юридический институт МВД России (2003г.), Академию права и управления ФСИН России (2011г.)
В 2000-2001 г.г. — оперуполномоченный МРОМ по линии ЭП УВД г. Казани
В 2001-2005 г.г. — оперуполномоченный оперативного отдела оперативного управления УИН Минюста России по РТ
В 2005-2006 г.г. — старший оперуполномоченный отдела по организации оперативно-розыскной деятельности оперативного управления ГУФСИН России по РТ
В 2006-2010 г.г. — заместитель начальника по режиму и оперативной работе ФБУ Казанская ВК УФСИН России по РТ
В 2010-2012 г.г. — заместитель начальника колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ
В 2012-2017 г.г. — заместитель начальника колонии ФКУ ИК-18 УФСИН России по РТ
В 2017-2020 г.г. — начальник колонии ФКУ ИК-18 УФСИН России по РТ
С апреля 2020 года — начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ
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