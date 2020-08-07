В Татарстане арестован начальник колонии №5 по делу о взятке

Начальник свияжской колонии №5 УФСИН по РТ Малик Хуснетдинов сегодня предстал перед Приволжским райсудом по подозрению в получении взятки 100 тысяч рублей. По данным «Реального времени», Следком просил отправить его в СИЗО, суд избрал домашний арест.



Источники «Реального времени» сообщают — Хуснетдинов был задержан вчера сотрудниками ФСБ. Дело возбуждено в Приволжском следственном отделе Следкома по РТ. Начальника колонии подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По данным источников, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей за пронос мобильных телефонов. Претензии арестованный не признает.

В Следкоме и УФСБ по РТ данное дело пока не комментируют.

Ранее в Казани отдали под суд бывшего замначальника ИК-2, его обвиняют в организации фиктивной поставки в колонию оборудования за 2 млн рублей.