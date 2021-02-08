В Казани ФСБ задержала сотрудника ГАИ по делу о крышевании большегрузов

Фото: "Реальное время"

По данным источников «Реального времени», в Казани сотрудниками ФСБ задержан старший госинспектор отдела технадзора и регистрации автотранспорта УГИБДД Казани, капитан полиции Хуршед Хасанов. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме с оплатой проезда большегрузной и крупногабаритной техники.



Уголовное дело первоначально возбудили по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных сотрудников УГИБДД МВД Татарстана, которые, по версии следствия, давали подчиненным незаконные указания оказывать содействие владельцам большегрузов.

«В течение двух лет подозреваемые получали около 30 тысяч рублей ежемесячно за покровительство на дорогах. В декабре за взятку в 120 тысяч рублей фирму, виновную в правонарушении, освободили от наказания», — уточняет источник «Реального времени» близкий к правоохранительным органам. С его слов, задержанный после двух суток в изоляторе освобожден под подписку о невыезде.

В региональном Следкоме и УФСБ дело пока не комментируют.

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