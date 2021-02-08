В ближайшие две недели в Челнах начнут курсировать все подаренные Москвой трамваи

Фото: vk.com/chelny_tram / Женя Павлов

На этой неделе в Набережных Челнах начнет курсировать еще один трамвай, подаренный Москвой. На следующей неделе работать начнут еще два транспортных средства из столицы, сообщил заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев.

На сегодняшний день в Челнах пассажиров перевозят семь новых трамваев, пишут «Вести КАМАЗа». В исполкоме заверили, что через две недели все десять доставленных из Москвы транспортных средств выйдут на маршруты.

Зуев также обратил внимание, что в Набережных Челнах на дорогах работают 336 автобусов и 73 трамвая. По его словам, общественный транспорт автограда на сегодняшний день приблизился к показателям февраля прошлого года по пассажиропотоку.

Фото: vk.com/chelny_tram / Женя Павлов



Напомним, в конце января жителей Набережных Челнов начали обслуживать подаренные Москвой трамваи. Вагоны модели 71-619А работают на маршрутах №6, 9 и 10.

Отметим, что в ноябре прошлого года власти Набережных Челнов анонсировали строительство новых трамвайных линий в три этапа. На первом предполагается маршрут протяженностью 16 км (в обе стороны) между поселками ЗЯБ и ГЭС и новыми микрорайонами — Замелекесьем и Сидоровкой.



Татьяна Демина