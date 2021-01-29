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В Набережных Челнах начали курсировать подаренные Москвой трамваи

23:50, 29.01.2021
В Набережных Челнах начали курсировать подаренные Москвой трамваи
Фото: vk.com/chelny_tram / Женя Павлов

Жителей Набережных Челнах начали обслуживать подаренные Москвой трамваи. Вагоны модели 71-619А работают на маршрутах №6, 9 и 10, сообщают «Вести КАМАЗа».

Всего на данный момент задействованы пять подаренных московскими властями трамваев, окрашенных в красно-белый цвет.

Источник: vk.com/chelny_tram / Женя Павлов

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах автобусы и трамваи, поступившие из Москвы, выйдут на маршруты в феврале. По состоянию на 13 января, в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, поступивших в автоград из столицы России в октябре 2020 года.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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