В Набережных Челнах начали курсировать подаренные Москвой трамваи
Жителей Набережных Челнах начали обслуживать подаренные Москвой трамваи. Вагоны модели 71-619А работают на маршрутах №6, 9 и 10, сообщают «Вести КАМАЗа».
Всего на данный момент задействованы пять подаренных московскими властями трамваев, окрашенных в красно-белый цвет.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах автобусы и трамваи, поступившие из Москвы, выйдут на маршруты в феврале. По состоянию на 13 января, в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, поступивших в автоград из столицы России в октябре 2020 года.
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