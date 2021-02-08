СМИ: в Набережных Челнах больница №5 готовится вернуться к плановому режиму работы

В Набережных Челнах горбольница №5 прекращает функционировать в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом и готовится к возращению к плановому режиму работы как многопрофильный стационар, сообщил начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев.

Прием заболевших COVID-19 в Челнах продолжит вести инфекционная больница, пишут «Челнинские известия».

По данным Николаева, на сегодняшний день в автограде под медицинским наблюдением находятся 80 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрирован 1 721 случай COVID-19. Он также обратил внимание, что количество обращений в больницы в Челнах по-прежнему остается высоким.



О том, что в Набережных Челнах с больницы №5 планируют снять статус госпиталя для больных коронавирусом, стало известно в конце января. Точную дату возвращения медучреждения к плановому режиму работы в Минздраве РТ не называли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, челнинская больница №5 работала в качестве «ковидного» госпиталя с июня по август прошлого года. В октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.



Татьяна Демина