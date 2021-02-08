На КАМАЗе назначили нового главного инженера

В Набережных Челнах на должность главного инженера автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» назначен Шамил Хаков, сообщают «Вести КАМАЗа».



За время своей трудовой деятельности он работал на автозаводе, на предприятии КИСМ и в департаменте управления производством КАМАЗа. В 2014—2015 годах Хаков занимал должность заместителя директора по производству АвЗ.

Фото: «Вести КАМАЗа»

С 2015 по 2017 годы он работал директором центра логистики и закупок, директором по закупкам ПАО «Мотовилихинские заводы» (Пермь), а с 2017 по 2019 год — директором ЗСА. С 2019 года Хаков занимал должность заместителя директора по техническому контролю завода двигателей.

Напомним, Наиль Замалиев, ранее работавший главным инженером КАМАЗа, назначен на должность заместителя директора по развитию автозавода. Он работал на автозаводе с 2000 года.



В январе на КАМАЗе назначили нового директора кузнечного завода. Им стал 44-летний Александр Чех, последние 8 лет занимавший должность замдиректора по качеству.

Татьяна Демина