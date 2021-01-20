На КАМАЗе назначен новый директор кузнечного завода

На кузнечном заводе КАМАЗа сменился директор. Предыдущий руководитель предприятия Александр Калашников вышел на пенсию.

Его кресло занял 44-летний Александр Чех. Последние восемь лет он занимал должность замдиректора по качеству, сообщают «Вести КАМАЗа».

Накануне руководителей кузнечного завода с приказом о назначении ознакомил исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов.

Уточняется, что Александр Чех окончил Камский политехнический институт, где обучался по специальности «Машины и технология обработки металла давлением». На КАМАЗ он пришел в 2000 году. Попал в кузнечный завод на должность инженера-конструктора конструкторского бюро проектирования оснастки кривошипных горячештамповочных прессов и специальных поковок.

Напомним, в декабре 2020-го новым директором автомобильного завода КАМАЗа стал Антон Сарайкин.

