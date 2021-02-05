На КАМАЗе назначен заместитель директора по развитию автомобильного завода

В Набережных Челнах на должность заместителя директора по развитию автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» назначен Наиль Замалиев, ранее работавший главным инженером на АвЗ.

Как сообщают «Вести КАМАЗа», Замалиев работал на АвЗ с 2000 года. В разные годы он занимал должности начальника бюро техотдела, начальника бюро и заместителя начальника цеха сборки мелкосерийных партий автомобилей, начальника конструкторско-технологического отдела оригинальных автомобилей, начальника отдела анализа эффективности сборки. Пять лет он был заместителем главного технолога по сопровождению производства. С 2018 по 2021 год работал главным инженером.

Ранее на КАМАЗе назначили нового директора кузнечного завода. Им стал 44-летний Александр Чех, последние восемь лет занимавший должность замдиректора по качеству.



Ольга Плешкова