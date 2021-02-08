Исследование: большинство пенсионеров Казани хотят работать по своей специальности

Большинство казанских пенсионеров хотели бы продолжать работать по специальности — об этом рассказали 62% женщин и 81% мужчин. Среди пенсионерок Казани наиболее популярные профессии — бухгалтер, продавец и медсестра, среди мужчин — руководитель, инженер, квалифицированный рабочий.



Зарплатные ожидания пенсионеров выше среднерыночных — 45 тыс. рублей у женщин и 60 тыс. рублей у мужчин, сообщили «Реальному времени» на портале по поиску работы SuperJob.

Продолжать работать на пенсии хотели бы 27% россиян. В общем числе соискателей экономически активных пенсионеров в поиске работы через интернет — 5%.

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Ранее сообщалось, что 63% татарстанцев хотели бы найти подработку.

Маргарита Головатенко