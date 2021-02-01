63% татарстанцев хотят найти подработку

У 63% татарстанцев нет подработок, но они хотели бы найти ее, 23% опрошенных сообщили, что у них нет дополнительной работы и они не стремятся найти ее. Есть подработки у 14% жителей республики. Об этом сообщили «Реальному времени» в SuperJob.



В целом по России подрабатывают 17% сотрудников, а работодатель каждого второго из них об этом даже не догадывается. 65% трудоустроены, но хотели бы найти дополнительный источник дохода, у 18% респондентов нет дополнительного заработка и они не ищут его.

Большинство россиян (61%) тратят на подработку менее 10 часов в неделю, от 20 часов в неделю тратят 19%. Более 20 часов в неделю дополнительной работе посвящает себя каждый пятый россиянин.

Больше всего подработок берут врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%).

В опросе приняли участие трудоустроенные граждане старше 18 лет из всех округов России. Опрос проводился с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Казани 6% работодателей приходилось увольнять сотрудников из-за их увлечения азартными компьютерными играми или тотализаторами.