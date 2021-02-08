Исследование показало, на чем россияне экономят в путешествиях

Опрос показал, что подавляющее большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках. Такой ответ дали 63% респондентов.

Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», каждый десятый россиянин сокращает расходы на развлечения.

Отмечается, что на транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов.

Сервис проводил опрос среди 1 517 участников.

Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о новом этапе туристического кэшбека для путешествующих по России. Он может начаться уже в феврале.