Исследование показало, на чем россияне экономят в путешествиях
Опрос показал, что подавляющее большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках. Такой ответ дали 63% респондентов.
Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», каждый десятый россиянин сокращает расходы на развлечения.
Отмечается, что на транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%, передает RT.
Кроме того, расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов.
Сервис проводил опрос среди 1 517 участников.
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о новом этапе туристического кэшбека для путешествующих по России. Он может начаться уже в феврале.АналитикаОбществоБизнесУслуги
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