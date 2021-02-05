В Казани начался суд по делу ОПС чиновников Фонда соцстраха

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по уголовному делу преступного сообщества расхитителей бюджетных средств. По версии обвинения, одним из его организаторов был экс-руководитель филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдар Юсупов.



На скамье подсудимых, кроме Юсупова, еще девять человек. Еще двум сбежавшим — экс-сотруднику ФСС Алексею Белякову и хирургу-маммологу горбольницы №7 Гиа Чухуа — заочно предъявлены обвинения.

Чтобы вместить всех участников процесса, заседание перенесли в зал побольше — на первом этаже. Но и туда пришлось заносить дополнительные скамейки, передает журналист «Реального времени».

На старте защита попросила удалить журналистов с основной части процесса, «чтобы участники чувствовали себя свободно». Подсудимый Юсупов обосновал аналогичное ходатайство желанием соблюсти социальную дистанцию. Председательствующий судья Алмаз Ахметжанов закрывать процесс не стал, но видеосъемку запретил.

Ущерб по делу в МВД Татарстана оценили в 81,3 млн рублей.

По версии следствия, с января 2013-го по март 2018 года обвиняемые в составе преступного сообщества занимались оформлением подложных документов от подставных фирм о трудоустройстве и завышенных зарплатах декретницам — ради выплат бюджетных пособий по беременности и родам. Так были подделаны документы о трудоустройстве 147 беременных женщин, которые, по версии, были введены в заблуждение участниками аферы.

По данным прокуратуры РТ, вину в инкриминируемых преступлениях частично признают лишь шестеро подсудимых.