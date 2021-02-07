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Sukhoi Superjet 100 прервал вылет из Саратова в Москву из-за технических проблем

14:58, 07.02.2021
Sukhoi Superjet 100 прервал вылет из Саратова в Москву из-за технических проблем
Фото: wikimedia.org

В Саратове самолет Sukhoi Superjet 100 прервал вылет в Москву. Причиной стали технические неполадки.

SSJ-100 прервал взлет в начале разбега, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку и сейчас проверяется техническими специалистами.

На борту самолета находилось 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса, отметил он.

Напомним, после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году СМИ несколько месяцев с подозрением относились к SSJ-100. Сообщения о проблемах этих самолетов регулярно появлялись в изданиях.

БизнесТранспортПроисшествия
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