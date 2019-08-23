Mash: в Нижнекамске отменили вылет SSJ-100
В Нижнекамском аэропорту Бегишево отменили вылет рейса SU1681 в Москву. В самолете Sukhoi Superjet 100 прямо перед отправкой обнаружились неполадки.
Пассажирам предложили сдать билеты или дожидаться другого борта, который должен прибыть около 2 часов ночи, передает проект Mash.
Очевидцы упомянули о запахе гари в салоне самолета, однако пресс-служба аэропорта отрицает эту информацию.БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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