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Mash: в Нижнекамске отменили вылет SSJ-100

19:54, 23.08.2019
Mash: в Нижнекамске отменили вылет SSJ-100
Фото: скриншот видео

В Нижнекамском аэропорту Бегишево отменили вылет рейса SU1681 в Москву. В самолете Sukhoi Superjet 100 прямо перед отправкой обнаружились неполадки.

Пассажирам предложили сдать билеты или дожидаться другого борта, который должен прибыть около 2 часов ночи, передает проект Mash.

Очевидцы упомянули о запахе гари в салоне самолета, однако пресс-служба аэропорта отрицает эту информацию.

БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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