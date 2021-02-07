В Татарстане с использованием эскроу возводится 68% новостроек

В Татарстане по схеме проектного финансирования возводится 1,34 млн кв. м жилья. Это приблизительно 68% от всех строящихся домов.

Всего в РТ строится 1,96 млн кв. м жилья, сообщает «Стройгазета» со ссылкой на пресс-службу банка ДОМ.РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минстроя РТ, в 2021 году в республике планируется возвести 2,67 млн кв. м жилья. Из 161 дома в республике сдано 12 домов и 1 313 квартир. Из многоквартирных домов на стадии строительства в высокой степени готовности находится 71 соципотечный дом. По линии коммерческой застройки сдано 19 многоквартирных домов из 164 запланированных. Общая площадь — 1 млн 200 тыс. кв. м.

Ранее в Росреестре отмечали всплеск активности на рынке недвижимости. В 2020 году было зарегистрировано более 21 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 16% больше, чем годом ранее. На 30% увеличилось количество зарегистрированных переходов прав на объекты недвижимости.

