Росреестр по Татарстану зафиксировал небывалую активность на рынке недвижимости в 2020 году

Более 1 млн пакета документов подано на регистрацию прав и кадастровый учет в Управление Росреестра по РТ в 2020 году, что на 80 тыс. больше, чем годом ранее. Небывалая активность наблюдалась на рынке долевого строительства. Такие цифры были приведены на итоговой коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по РТ.

В 2020 году было зарегистрировано более 21 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 16% больше, чем годом ранее. Из них число заключенных ДДУ с использованием эскроу-счетов выросло в 7 раз — до более 10,5 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

На 30% увеличилось количество зарегистрированных переходов прав на объекты недвижимости. Спросом пользовались все виды недвижимости: по сравнению с 2019 годом нежилые помещения покупали чаще на 39%, земельные участки — на 34%, жилье — на 21%.

Напомним, в 2021 году в Татарстане планируют построить не меньше 2 млн 670 тысяч кв. метров жилья.

