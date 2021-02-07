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Айдар Нуриев из AG Team стал чемпионом России по трековым гонкам-2021

14:01, 07.02.2021
Айдар Нуриев из AG Team стал чемпионом России по трековым гонкам-2021
Фото: instagram.com/aydar_nuriev

Пилот татарстанской команды AG Team-Innostage Айдар Нуриев стал чемпионом России по трековым гонкам-2021 в классе N-1600. Еще один представитель команды, наставник команды Павел Кальманович взял бронзовые медали.

Айдар Нуриев по итогам пяти заездов набрал 19 очков, а на счету Кальмановича — 12 очков .

Второе место заняла команда Дмитрия Брагина BRAGIN RACING Team. Сам автопилот набрал 18 очков, а второй представитель команды Андрей Тюрин — 10 очков.

Единственный этап чемпионата России проходил в Тольятти.

БашкортостанТатарстан
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