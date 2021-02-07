Вирусологи рассказали, когда можно будет отказаться от ношения масок

От ношения средств индивидуальной защиты можно будет отказаться не раньше конца весны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российских ученых.



По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, чтобы отменить масочный режим, нужно соблюсти ряд факторов, в том числе провести вакцинацию и убедиться в наличии коллективного иммунитета: «Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что нынешняя ситуация в России — неплохая, и, возможно, в начале весны удастся избежать всплеска заболеваемости, характерного для этого периода.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее россиянам советовали носить маски даже после завершения пандемии коронавируса.