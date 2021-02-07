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Вирусологи рассказали, когда можно будет отказаться от ношения масок

10:59, 07.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусологи рассказали, когда можно будет отказаться от ношения масок
Фото: pixabay.com

От ношения средств индивидуальной защиты можно будет отказаться не раньше конца весны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российских ученых.

По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, чтобы отменить масочный режим, нужно соблюсти ряд факторов, в том числе провести вакцинацию и убедиться в наличии коллективного иммунитета: «Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что нынешняя ситуация в России — неплохая, и, возможно, в начале весны удастся избежать всплеска заболеваемости, характерного для этого периода.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее россиянам советовали носить маски даже после завершения пандемии коронавируса.

ОбществоМедицина
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