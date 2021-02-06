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Сборная России по теннису вышла в финал турнира ATP Cup и сыграет с Италией

15:04, 06.02.2021
Сборная России по теннису вышла в финал турнира ATP Cup и сыграет с Италией
Фото: twitter.com/ATPCup

Сборная России по теннису обыграла команду Германии (2:1) в полуфинале турнира ATP Cup в Австралии.

Победу российской сборной обеспечили Андрей Рублев и Даниил Медведев, выигравшие свои очные встречи с Яном-Леннардом Штруффом (3:6, 6:1, 6:2) и Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).

Благодаря этим победам россияне обеспечили себе выход в финал турнира.

В другом полуфинальном матче Италия обыграла Испанию, где по одной очной победе одержали Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.

Финал турнира ATP Cup пройдет завтра, где сборная России встретится с итальянцами.

Напомним, ранее россияне досрочно вышли из своей группы, обыграв команду Японии. До этого лучшим результатом России на ATP Cup был выход в полуфинал в прошлогоднем розыгрыше турнира.

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