Илон Маск лишился 16,5 млрд долларов за сутки

Основатель компании SpaceX, гениректор Tesla Илон Маск опустился в рейтинге богатейших людей планеты на одну строчку — на восьмое место. За прошедшие сутки он потерял 16,5 млрд долларов (-18.76%). Такие данные приводит Forbes Real-Time, отслеживающий состояние миллиардеров в режиме онлайн.

Ранее на торгах акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи они упали на 21,06% — до $330,21.

По словам аналитиков, к снижению стоимости акций Tesla могло привести формирование «пузыря» с резким ростом и непопадание на прошлой неделе компании в индекс широкого рынка S&P 500.

Напомним, что в середине августа 2020 года Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших бизнесменов от Bloomberg с состоянием в 84,8 млрд долларов.

